İsrail, İran’ın Nükleer Tesislerini Hedef Alıyor

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI VE TANSİYON ARTIŞI

İsrail’in geçtiğimiz Cuma günü başlattığı geniş çaplı hava saldırıları, İran’ın nükleer programını hedef alarak bölgedeki gerginliği zirveye taşıyor. “Yükselen Aslan” kod adlı operasyonla, İran’ın hava savunma sistemleri ciddi şekilde zayıflıyor ve çok sayıda kritik tesis saldırıların hedefi haline geliyor. Yerel kaynaklar, en az 14 nükleer bilim insanının bu saldırılarda yaşamını yitirdiğini aktarıyor. İsrail’in özellikle nükleer programla ilişkili merkezleri hedef aldığı belirtiliyor ve Natanz’daki bazı tesislerin kısmen yok edildiği bildiriliyor. Ancak İran’ın en çok dikkat çeken nükleer tesisi olan Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi hala ayakta bulunuyor.

FORDO’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fordo’ya yönelik açıklamasında “Tüm operasyon, Fordo’nun ortadan kaldırılmasıyla tamamlanmış olacak” diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Tahran’ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde, Kum kentine yakın dağlık bir alanda bulunan Fordo, yapısal olarak yerin onlarca metre altında inşa edilmiş. Gelişmiş hava savunma sistemleriyle korunan bu tesis, İran’ın nükleer teknolojideki kararlılığının ve sembolik gücünün bir simgesi olarak öne çıkıyor. İran kaynakları, tesise yönelik bir saldırı girişimini doğrularken Fordo’nun ciddi bir hasar görmediğini belirtiyor.

İSRAİL’İN STRATEJİK SINIRLARI VE YENİ TEHDİTLER

Amerikalı Orta Doğu Uzmanı Brett McGurk, Fordo’nun İran’ın silah sınıfı nükleer materyal üretiminin merkezi olduğunu vurguluyor. Ancak uzmanlara göre, İsrail’in elindeki mevcut silah sistemleri bu denli derin ve korunaklı bir tesisi yok etmek için yeterli olmuyor. Böyle tesisleri imha edebilecek tek silah ise ABD envanterinde bulunan GBU-57A/B Dev Nüfuz Edici Bombalar. Bu bombalar yalnızca B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınabiliyor. Hava saldırılarının yanı sıra, siber saldırılar ya da içten sabotaj gibi alternatif yöntemler de masada. 2010 yılında Stuxnet virüsüyle yapılan saldırı ve 2021’de Mossad’ın Natanz’daki patlamadaki rolü bu olasılıkları güçlendiriyor. Ancak analistlere göre, İran’ın son dönemde alarm durumu, bu tür girişimleri daha riskli hale getiriyor.

YENİ YERALTINDAKİ TESİSİN İNŞASI

Fordo’nun vurulması dahi İran’ın nükleer kapasitesini tamamen durdurmaya yetmeyebilir. Natanz’ın güneyindeki Kuh-e Kolang Gaz La bölgesinde, kamuoyunda “Kazma Dağı” olarak bilinen alanda yeni bir yeraltı nükleer tesisinin inşa edildiği iddiaları gündeme geliyor. Bu yeni tesisin daha derin ve daha güvenli olacağı öne sürülüyor ve bu durum, İsrail’in önünde uzun ve zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor.