İsrail İran’ın Silah Programına Müdahale Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta İsrail’in önleyici saldırılar düzenlemesinin ardından, “İran’ın silahlanma programının kalbini vurduk” ifadesini kullanarak ülkesinin hedeflerini gözler önüne serdi. İran, nükleer programının barışçıl olduğu savunmasında bulunurken, İsrail uzun zamandır İran’ı gizlice silah üretme çabası içinde olmakla suçluyor. İsrail, ülkenin nükleer silahlara sahip olduğu iddialarını ne yalanlıyor ne de onaylıyor. Ancak dünya genelinde İsrail’in nükleer silah kapasitesine sahip olduğuna dair yaygın bir inanış var. Bu durum, İsrail’in nükleer silah programına dair gizli operasyonlarını ortaya çıkaran bir kişinin ifşaatlarıyla belirginleşti. Bu kişi, yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ekim 1986 tarihinde, Sunday Times gazetesi, “Ortaya çıktı: İsrail’in nükleer cephaneliğinin sırları” başlıklı bir makaleyi yayımlayarak büyük bir gazetecilik başarısına imza atmıştı. Bu makalenin kaynağı; İsrailli nükleer teknisyen Mordechai Vanunu’ydu. Vanunu’nun açıklamaları, İsrail’in nükleer kapasitesine ilişkin şüpheleri artırarak, tahmin edilenden daha kapsamlı ve gelişmiş bir silah programına sahip olduğunu ortaya koydu. Vanunu, Kudüs’ün 150 km güneyinde yer alan, gizli Dimona nükleer araştırma merkezinde çalışmıştı. Gazetedeki haberde, İsrail’in dünyada altıncı nükleer güç haline geldiği ve yaklaşık 200 nükleer savaş başlığına sahip olduğu yazıldı.

HABERİN BELİRSİZLİKLERİ

Peter Hounam, Sunday Times için çalışan bir araştırmacı gazeteci olarak, bu süreçte şunları belirtti: “Gergindik, yorgunduk, oradaki çoğu insan daha önce hiç bu kadar büyük bir haber yapmamıştı.” Ancak Sunday Times’ın haberi yayınlandığı gün, yani 5 Ekim’de, haberin temel kaynağı olan Vanunu ortadan kayboldu. Hounam, Vanunu ile ilk kez o yılın Ağustos ayında Avustralya’nın Sidney kentinde tanıştığını belirttiği o günleri şöyle hatırladı: “Vanunu’yu orada dururken gördüğümde – ufak tefek bir adam, hafifçe saçları dökülmüş, kendinden emin değil, çok rahat giyinmiş – kesinlikle bir nükleer bilim insanına benzemiyordu. Ancak Dimona’da gördüklerini dünyaya anlatmak için bir karar aldı ve bu onu harekete geçirdi.” 1985’in sonlarına doğru, Vanunu, İsrail’in Filistinlilere yönelik tavırlarından ve nükleer silah geliştirmelerinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle işinden ayrılmaya ve Asya’yı gezmeye karar vermişti. İşten ayrılmadan önce nükleer tesis içerisine, silah üretimi için radyoaktif madde çıkarma ekipmanlarının ve termonükleer cihazların laboratuvar modellerinin fotoğraflarını çekmek amacıyla iki rulo film harcadı. Bu karar onu önce Londra’ya, ardından Sunday Times’a, sonrasında ise Roma’ya götürdü ve burada İsrail’in istihbarat servisi Mossad tarafından kaçırılmasıyla uzun bir hapis cezasına mahkum edildi. Hounam, “İçinde film olmayan bir fotoğraf makinesini içeri soktuğunu ve çorabının içine bir film koyarak gizlice bazı fotoğraflar çekmeye başladığını anlattı. Çok ilginçti.” dedi. Sunday Times editörleri, Hounam’dan Vanunu’yu Londra’ya geri getirmesini ve detaylı bir şekilde hikayesini anlatmasını istedi. Vanunu, korkmasına rağmen İngiltere’ye gitmeyi kabul etti. Sunday Times, onu Londra dışında gizli bir otele yerleştirdi; fakat Vanunu huzursuzluk yaşamaya başladı ve Londra’daki bir otele yerleşti.

KAYIP KAYNAKLAR

Hounam, o dönemleri şöyle hatırlıyor: “O hafta sonu sokaklarda yürürken bir kadınla tanıştı. Birkaç kez buluşmuşlar ve sinemaya gitmişler. Ben de ona, ‘Bu kadının söylediği kişi olduğuna emin misin?’ diye sordum.” Londra’da geçirdiği süre boyunca Hounam, Vanunu’nun güvenliği için giderek daha fazla endişelenmeye başladı. Son konuşmalarına dair hatırladığı şeyler: “Bana, ‘Sadece birkaç günlüğüne İngiltere’nin kuzeyine gidiyorum. Merak etme.’ dedi. Ben de ona, ‘Bak, ne yaparsan yap, güvende olduğundan emin olabilmem için beni günde iki kez ara’ dedim.” Bir ay sonra, İsrail hükümeti, Vanunu’nun gözaltına alındığını açıkladı. Vanunu, klasik bir ‘bal tuzağı’ operasyonunun kurbanı olmuş ve bilinçsiz bir şekilde bir tekneyle İsrail’e kaçırılmıştı. Hafta içindeki nakil operasyonunda Vanunu, kaçırılmasıyla ilgili bazı bilgileri avucunun içine yazarak araç içinde bulunan camdan dışarıda bekleyen gazetecilere aktardı. Londra’da, kendisine turist kılığına giren Cheryl Bentov adında bir Mossad ajanıyla arkadaşlık yaptığını açıkladı. Bentov, onu 30 Eylül’de Roma’ya tatile gitmeye ikna etmiş, oraya vardıklarında ise uyutulmuş ve kaçırılmıştı.

HAPİS CEZASI VE İFŞA

Mart 1987’de, Vanunu vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla yargılandı ve 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bu cezanın büyük bir kısmını hücre hapsinde geçirdi. Vanunu, hapiste kaydedilen bir röportajında, “Dünyaya neler olduğunu anlatmak istedim… Bu ihanet değil, İsrail’in politikasının aksine dünyayı bilgilendirmektir.” ifadelerini kullandı. 21 Nisan 2004 tarihinde serbest bırakıldı, fakat o tarihten bu yana İsrail’den ayrılmasına izin verilmedi. Serbest kalmasından sonra şartlı tahliye veya tahliye koşullarının ihlali nedeniyle birkaç kez cezaevine geri gönderildi. Vanunu, 2009’da hapishaneye yeniden götürülmeden önce şu sözleri sarf etti: “18 yıldır benden hiçbir şey alamadınız; üç ayda da alamayacaksınız. Yazıklar olsun sana, İsrail.” Vanunu’nun ifşaatları öncesinde, İsrail’in nükleer kapasiteleri hakkında müttefik ülkelerinde bile sınırlı bilgiye ulaşıldığı düşünülüyor. İsrail’in nükleer programına, ülkenin kuruluşunun hemen ardından, 1948’de başladı bilgisi var. İsrail, 1960’larda nükleer silah malzemelerini üretmek amacıyla inşaatını gerçekleştirdiği Dimona tesisinin inşasında, Fransa ile gizli bir anlaşma yapılmıştı. İsrail, yıllar boyunca bu tesisi “bir tekstil fabrikası” olarak yansıttı. 1960’larda, Amerikalı müfettişlerin burayı birkaç kez ziyaret etmeleri sağlandı, ancak yer altındaki katlar kapatıldığı ve girişler kapatıldığı için içeri giremeyen müfettişlerin hiçbir bilgiye ulaşamadığı bildirildi. Washington merkezli Silah Kontrolü ve Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi’nin tahminine göre, İsrail’in şu anda yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte, İsrail resmi olarak nükleer kapasitesiyle ilgili açıklama yapmıyor ve İsrailli liderler sıkça, “İsrail’in Ortadoğu’ya nükleer silah getiren ilk ülke olmayacağını” vurguluyor. 1970 yılından bu yana, toplam 191 devlet, nükleer silahların yayılmasını önlemesi ve silahsızlanmayı teşvik etmesi amacıyla hazırlanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) katıldı. Beş devlet – ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin – anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1967’den önce nükleer patlayıcı cihaz ürettiği ve test ettiği için silah sahibi olmalarına izin veriliyor. Ancak, İsrail bu anlaşmayı imzalamadı. Vanunu, İsrail’de sıklıkla bir vatan haini olarak nitelendirilse de destekçileri tarafından “barış kahramanı” olarak adlandırıldığı için,