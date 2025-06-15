İsrail, İran İsfahan’ı hedef aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin sözcüsü, İran’ın İsfahan kentindeki nükleer tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İran basını ise, İsrail’in art arda 3 gündür sürdürdüğü saldırılar çerçevesinde İsfahan’da Savunma Bakanlığına ait bir tesisi vurduğunu doğruladı. ISNA haber ajansı, “Savunma Bakanlığı’na bağlı merkezlerden biri İsfahan’da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor” şeklinde bilgi verdi.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI AÇIKLAMALARI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in saldırdığı İran’daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran’da birçok kez hedef alındığını ve şu ana kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın gözlemlenmediğini aktardı. UAEA, saldırıda İsfahan nükleer sahasında 4 kritik binanın hasar gördüğünü ancak Natanz Nükleer Tesisi gibi, saha dışındaki radyasyon seviyelerinde bir artış beklenmediğini belirtti.

BÜYÜK ÇAPLI SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanının bu saldırılarda yaşamını yitirdiği ve toplam sivil kaybın ise 78 olduğu bildirildi. İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 3 kişi hayatını kaybederken, 172 kişinin yaralandığı kaydedildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’i kınadı.