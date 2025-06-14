İsrail-İran Krizi, Petrol Fiyatlarını Artırdı

ORTA DOĞU’DA YAŞANAN KRİZİN ETKİLERİ

Orta Doğu’da süregelen İsrail-İran krizi, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. Türkiye’de bu artışın pompa fiyatlarına doğrudan etkisi henüz görünmese de, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda daha önce belirlenen fiyat artışları hayata geçirildi. Bu kapsamda, benzine yapılan zamdan sonra bu gece itibarıyla motorin fiyatlarına da ek zam yapıldı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA ZAM

13 Haziran gecesinde benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapılırken, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı da 1,49 TL arttı. Vatandaşlar, “Benzine ne kadar zam geldi?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” şeklinde sorularla fiyatları araştırmaya başladı. Güncel akaryakıt fiyatları ise büyük şehirlerde şu şekilde belirlendi:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48,39 TL Motorin: 47,76 TL LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 48,24 TL Motorin: 47,64 TL LPG: 24,49 TL

Ankara: Benzin: 49,08 TL Motorin: 48,64 TL LPG: 24,99 TL

İzmir: Benzin: 49,41 TL Motorin: 48,97 TL LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENME SÜRECİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç ana unsur etkili oluyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında oluşan CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kuru referans alınarak hesaplanıyor. Hesaplanan maliyet üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.