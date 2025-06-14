İsrail-İran Krizi, Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

İSRAİL-İRAN KRİZİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Orta Doğu’da meydana gelen İsrail-İran gerginliği, küresel petrol fiyatlarının artmasına neden oluyor. Türkiye’de ise bu artışlar henüz doğrudan pompa fiyatlarına yansımadı ama Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ışığında önceden belirlenmiş fiyat artışları devreye alındı. Son gelişmeler doğrultusunda dün benzine yapılan zammın ardından, bu gece motorin fiyatlarına da zam yapıldığı bildiriliyor.

MOTORİN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapılırken, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı 1,49 TL artış gösterdi. Vatandaşlar, “Benzine ne kadar zam geldi?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48,39 TL Motorin: 47,76 TL LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 48,24 TL Motorin: 47,64 TL LPG: 24,49 TL

Ankara: Benzin: 49,08 TL Motorin: 48,64 TL LPG: 24,99 TL

İzmir: Benzin: 49,41 TL Motorin: 48,97 TL LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde bir dizi temel unsur etkili oluyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasındaki CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kuru referans alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamada elde edilen maliyet üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatları oluşturuluyor.