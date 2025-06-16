İsrail, İran’la Çatışma İlişkisini Anlamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki gerilime dair yaptığı açıklamada, “Batı’nın sınırsız desteğiyle İran’a saldıran, Gazze’yi yok eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı sonrası bölgedeki çatışmalar ve gerilimler hakkında bilgi verdi.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ

Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmaların ağır sonuçlarla devam ettiğine dikkat çekerek, “Rusya-Ukrayna Savaşı, her iki tarafı da derinden etkileyen sonuçlarıyla sürüyor. Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, kısa süreli olsa da potansiyel tehlike barındırıyor. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve Lübnan ile Suriye’deki eylemleri, tüm dünyanın gözleri önünde işleniyor. Aynı zamanda İsrail, komşusu İran’a karşı bir saldırı başlattı. İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların oldukça kapsamlı ve sinsi amaçları var.” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer programı hakkında tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğine değinerek, çatışmaları durdurmak için yoğun diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, yürütülen diplomasi çerçevesinde İsrail’in saldırganlığının yol açtığı tehditlerin farkına varıldığını ve Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. “Bu kadim coğrafyada hiçbir ülke, kendi sınırlarıyla sınırlı değil. Her hadise, tüm toplumları yakından etkiliyor ve bu durum orta ve uzun vadeli sonuçlar doğuruyor” dedi. Filistin ve İran topraklarına yapılan saldırıların sadece o ülkenin devletini değil, bölgede daha geniş yansımaları da olduğunu vurguladı. Türkiye’nin etkisinin kıtaları aşan bir boyutta olduğunu belirten Erdoğan, “Atılan her adım ileride yaşanacak felaketlere davetiye çıkarıyor. Zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanan bu olaylar, bölgedeki barış için tehlike oluşturuyor.” ifadesini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER

Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki gelişmelere de değinerek, “İktidara geldiğimizde savunma sanayi anlamında gerçekten dişe dokunur bir seviyede birikim yoktu. Ancak kolları sıvadık, dışarıdan gelen engellemelere rağmen önemli ilerlemeler kaydettik. Artık insansız hava araçları konusunda dünya genelinde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyoruz. Kendi füzelerimizi, radarlarımızı ve deniz araçlarımızı geliştiriyor ve üretiyoruz.” dedi. Milli savaş uçağı projesinin bu süreçteki en önemli örneklerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kısa bir süre içinde hiç kimsenin bize efelenmeyi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişeceğiz.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin gelecek hedeflerine dair, “İttifakımız, Türkiye’nin istiklal ve istikbalinin teminatıdır. 86 milyonun emanetinin emin ellerde olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına hiçbir engel çıkamaz. Bu süreçte yaşanan krizlerin Türkiye üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin birlik ve kardeşlik içinde güzel yarınlar için çabalayacağını ifade etti.

AFET KONUTLARI VE YENİ İNŞAAT PROJELERİ

Son olarak, Türkiye’deki afet konutlarıyla ilgili bilgileri paylaşan Erdoğan, “Şu ana kadar 201 bin konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Perşembe günü Kahramanmaraş’ta teslim edilecek 250 bininci afetten konutunun da anahtarlarının verileceğini” belirtti. Deprem bölgelerinin yeniden inşası öncelikli gündem maddesi olduğunu dile getirdi.