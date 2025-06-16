İsrail, İran’la Çatışmaları Durduracak Dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ali Hamaney’in öldürülmesinin İsrail ile İran arasındaki çatışmaları sona erdireceğini öne sürdü. Netanyahu, Hamaney’in öldürülmesi ile Orta Doğu’daki terörizmi bitireceklerini ifade etti.

HAMANEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney, 17 Temmuz 1939’da İran’ın Meşhed şehrinde doğdu. Ailesinin ikinci erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyni Hamaney Azerbaycan Türkü, annesi ise Yezdli kökenlidir. 4 yaşında büyük kardeşi Seyyid Muhammed ile birlikte dini eğitim veren bir mektebe gönderildi. Burada alfabe öğrenip, Kuran kurslarına katıldı. Daha sonra yeni kurulan İslami “diyanet dar ut Talimi” okulunda ilköğrenimine devam etti.

EĞİTİMİ VE İSLAMİ HAREKET

Ali Hamaney, lisede Cami-el-Mukaddemat, Sarf ve Nahv havzasına girdi. Edebiyat ve Mukaddemat derslerini babasından aldı. “Resail” ve “Mekasıb”ı Hac Şeyh Haşim Kazvini ile okudu. “Satıh’ı Fıkıh” ve “Usulü-Fıkıh” derslerini de yine babasından öğrendi. Mukaddemat ve Satıh eğitim dönemini 5.5 yılda tamamladı. 1963’te Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin öncülüğündeki İslami Hareket’e katıldı. 1977’de İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgün edilmek istense de İslami Hareket’in etkisi nedeniyle bunu başaramadı ve Meşhed’e geri döndü. İran İslam Devrimi’nin gerçekleşip Humeyni’nin ülkeye dönüşüyle birlikte İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı.

1979’da İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu ve aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi’ne seçildi. 1980’de Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı. İran-Irak Savaşı sırasında aktif görev aldı ve 27 Haziran 1981’deki bombalı saldırıda ağır yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’nin vefatının ardından Ekim 1981’de yapılan seçimlerde 16 milyon oy alarak üçüncü İran Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1985’te bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Hamaney, 1986’da Ayetullah Humeyni tarafından kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin başkanlığına getirildi. Ali Hamaney, 1964’te Khojaste Bagherzadeh ile evlendi ve 6 çocuğa sahiptir. 3 Haziran 1989’da Ayetullah Humeyni’nin vefatından sonra, 4 Haziran 1989’da Haşimi Rafsancani’nin önerisiyle Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider olarak atandı.