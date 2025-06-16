İsrail, İran’la Savaşta İvme Kazandı

SAVAŞIN ŞİDDETİ ARTIYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar giderek tırmanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yaptığı açıklamaların ardından İsrail’in savaş uçakları Tahran’ı hedef almaya başladı ve şehirde peş peşe patlamalar meydana geldi. İran, bu saldırılara sert bir karşılık vererek, Tel Aviv ve Hayfa’ya yönelik yeni İHA ve füze saldırılarına başladı. Şehirlerde siren sesleri yükselirken, halk sığınaklarda kalmaları yönünde uyarıldı.

İRAN’DAN TEHDİT DOLU AÇIKLAMALAR

İran hükümetinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail’in tamamını yakacağız. En sert füze saldırısı bu gece geliyor. Bizi izlemeye devam edin.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Bu gece İsrail’i daha sert vuracağız. Tel Aviv’i boşaltın” şeklinde bir diğer uyarıda bulunuldu. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra İran, İsrail’e yönelik füze saldırısına başladı ve birçok şehirde siren sesleri duyulmaya devam etti.

İSRAIL’E AĞIR DARBE VURULUYOR

İran medyası, “Tebriz’de F-35 savaş uçağını düşürdük” ifadesiyle durumu duyurdu. Savaşın yürütülmesi sırasında İran, İsrail’e en ağır saldırıyı gerçekleştirmiş durumda. İran Devrim Muhafızları, “İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve ordunun üst kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği, toplamda 224 sivil kaybın olduğu bildirildi. İran ordusu ise bu saldırılara karşılık vererek, yaptığı balistik füze saldırısında 24 kişinin öldüğünü ve 500’den fazla kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’in eylemlerini kınadı.