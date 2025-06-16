İsrail, İran Nükleer Programına Saldırdı. İran, Misilleme Yaptı, Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor. Tahran’da Yaşayanlar Endişeli ve Korkuyor. Yetkililerden Açıklama Gelmedi, Belirsizlik Sürüyor.

İSRAİL’İN BÜYÜK HAVA SALDIRILARI

İsrail, İran’ın nükleer programını hedef alan en büyük hava saldırılarını gerçekleştirdi. İran ise bunlara misilleme yaparak, iki ülke günlerdir karşılıklı atışmalar yapıyor. İsrail’de en az 10 kişi yaşamını yitirdi. İran’ın başkenti Tahran dahil birkaç bölgede konutlar hedef alınırken, İran basınına göre İsrail’in saldırılarında 128 kişi hayatını kaybetti.

İRAN’DA KAOS HAKİM

Tahran’da insanlar, ne yapacakları ya da nasıl tepki verecekleri konusunda kararsız kaldı. BBC Farsça Servisi’ne konuşan birçok kişi, İran’daki yaşamı “kilitlenmiş” veya “sıkışıp kalmış” olarak tanımlıyor. Bir kadın, “İki gecedir uyuyamıyorum, çok zor zamanlar geçirdim.” diyerek 1980’lerdeki İran-Irak savaşını hatırladığını ifade ediyor. “O dönem saldırılar başladığında en azından hava sirenleri çalardı ama şimdi ne uyarı var ne de siren. Yetkililer hayatlarımızı umursamıyor gibi.” Tahran’da yaşayan başka bir kişi, “Yakınlardaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar vardı, ben de uzak bir yere gitmek zorunda kaldım.” diyor.

İLETİŞİM SORUNLARI VE KAÇIŞ PLANI

İnternet bağlantısının zayıf olması, İran’daki sevdiklerine ulaşmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Yurtdışındaki birçok İranlı, ülkedeki yakınlarından yanıt alabilmeyi umuyor. Tahran’daki bir kadın, “Hepimiz daha küçük şehirlere, köylere gitmeyi düşündük. Ama sevdiklerimizden ayrılamıyoruz, bu gerçekten zor.” diyor.

İSRAİL’İN UYARILARI VE NETANYAHU’NUN MESAJI

İsrail ordusunun, İranlılara askeri bölgelerden uzaklaşmaları yönünde uyarı mesajları gönderdiği bildiriliyor. Bir kişi, “Evet, o mesajı gördüm. Ama biz neresi askeri bölge, neresi değil, bunu bilemeyiz.” diyor. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ikinci gününde İran halkına hitaben bir mesaj yayımlayarak rejimi devirmeye çağırdı. Ancak halktan gelen destek, güvenliğini ön planda tutan bireylerce gelmedi.

SİVİL HEDEFLER VE HÜKÜMETİN TAVRI

İran halkını en çok sarsan durum, nükleer tesislerin değil, sivil binaların hedef alınması oldu. Tahran’da çatışmaların yaşandığı bu dönemde birçok kişi, “Neler oluyor? Saldırılar ne kadar yaygın? Kendimizi nasıl koruyabiliriz?” sorularını sormaya başladı. İsrail’in birkaç saat içinde birçok hedefi vurabilmesi, İran’ın hava savunma sistemlerinin etkinliği konusunda soru işaretleri yarattı. İranlı yetkililer, halka herhangi bir açıklama yapmadı. İnsanların aklındaki temel soru, “Ülke savaşa mı girdi?” oldu. Ancak devlet televizyonundaki yetkililer, her şeyin kontrol altında olduğunu iddia etti.

İRAN’IN CEVABI VE HALKIN TEPKİSİ

Cuma öğleden sonra Ayetullah Ali Hamaney, cunhayati olarak iki mesaj yayınladı. Hamaney, “Silahlı kuvvetler güçlü bir şekilde karşılık verecek.” dedi. Akşam saatlerinde İran, Tel Aviv’e balistik füzeler fırlattı. Devlet medyası, füzelerin İsrail’in hava savunmasını deldiğini vurguladı. Bu süreçte İran İçişleri Bakanı, halka sakin kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Ancak yaptığı açıklamalar, halkın rahatlamasını sağlamak yerine kontrol altına alma düşüncesi olarak algılandı.

YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Bazı üst düzey askerlerin ve bilim insanlarının öldüğü duyurulsa da, yetkililerden gelen bilgi sınırlıydı. Saldırıların kapsamı ve etkisi hakkında net bir bilgi verilmedi. Resmi haber ajansları, İran’ın “mazlum ama dirençli” millet olduğuna dair bir anlatıyı öne çıkardı. Ancak halkın aklındaki sorular cevapsız kaldı; bu tür saldırıların nasıl gerçekleştiği, kaç kişinin yaşamını yitirdiği ve şehirlerin gerçekten güvenli olup olmadığı hakkında belirsizlik devam etti.