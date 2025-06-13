İsrail, İran Nükleer Tesislerine Saldırdı

İSRAİL’İN İRAN NÜKLEER TESİSLERİNE YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran Cuma günü İran’da nükleer tesisleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. İran medyasında yayınlanan bilgilere göre, Natanz ve Arak tesisleri bu saldırıların hedefleri arasında yer aldı. Ülkede nükleer tesis sayısı ve bu tesislerde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında çeşitli bilgiler mevcut. Natanz, İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezi olarak biliniyor ve Tahran’ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde konumlanıyor. Tesis, iki bölümden oluşuyor: Yakıt Zenginleştirme Pilot Tesisi (PFEP) ve hava saldırılarına karşı korunaklı olarak inşa edilmiş ana bölüm olan Ana Yakıt Zenginleştirme Tesisi (FEP).

NATANZ TESİSİ VE YENİ ZENGİNLEŞTİRME ORANLARI

İsrail’in olası bir hava saldırısının Natanz’a verebileceği zarar yıllardır tartışılıyor. Ana Natanz tesisi, ticari ölçekte uranyum zenginleştirmek için inşa edilmiştir ve yaklaşık 50 bin santrifüj kapasitesine sahip. Şu anda burada çalışan 14 bin santrifüj var. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma gereği İran, uranyum zenginleştirmesini %3.67 ile sınırlandırmayı kabul etmişti. Ancak ABD yönetiminin 2018’de anlaşmadan çekilmesi sonrasında İran, zenginleştirme oranını yükseltmeye başladı ve bu oran %60’a ulaştı. Nükleer silahlar için gereken uranyum zenginleştirme eşiği ise %90 düzeyindedir. Natanz, daha önce Stuxnet virüsü ve 2021 yılında yaşanan bir patlama gibi çeşitli siber saldırıların hedefi oldu.

FORDO TESİSİ VE URANYUM ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Fordo, Tahran’ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde bulunan ve yüksek güvenlik önlemleri ile korunan bir uranyum zenginleştirme tesisidir. 2009 yılında inşasının gizli olduğu ortaya çıkan tesis, hava saldırılarına karşı oldukça korunaklı bir şekilde tasarlandı. İran, nükleer anlaşma ile Fordo’yu araştırma tesisi haline dönüştürmeyi ve zenginleştirme faaliyetlerini 15 yıl boyunca durdurmayı kabul etti. Ancak ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından zenginleştirme süreci yeniden başlamış ve 2021 yılına kadar %20 seviyesine ulaşmıştır. Kasım 2022’de İran, Fordo’daki zenginleştirme seviyesini %60’a çıkardığını da duyurmuştu.

ARAK REAKTÖRÜ VE İSFANAH TESİSİ’NDEN GÜNCEL GELİŞMELER

Hantap reaktörü, önceden Arak Ağır Su Reaktörü olarak biliniyordu ve plütonyum üretme potansiyeli taşımaktaydı. Nükleer anlaşma çerçevesinde reaktörün inşası durduruldu ve yeniden tasarlandı. İran, 2026 yılına kadar reaktörü faaliyete geçirmeyi planladığını bildirdi. Diğer bir nükleer tesis olan İsfahan, uranyumu zenginleştirme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bu tesis, Natanz ve Fordo’daki zenginleştirme faaliyetlerine destek sağlayan uranyum hekzaflorür gazı üretmektedir. İran, Şubat 2023’te burada “dördüncü bir araştırma reaktörünün” inşasına başladığını açıkladı.

BUŞHER NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ VE TAHRAN ARAŞTIRMA REAKTÖRÜ

Buşehr, İran’ın tek nükleer enerji santrali olup, Güney İran’da Basra Körfezi kıyısında yer alıyor. İnşaatı 1975 yılında başlamış ve Rusya tarafından tamamlanmıştır. Bu santral, 2011 yılında faaliyete geçti ve uranyumu Rusya’dan tedarik etmektedir. Kullanılmış yakıt, nükleer silahlarda kullanılabilecek malzemeye dönüştürülmemesi için Rusya’ya iade edilmektedir. Tahran Araştırma Reaktörü ise tıbbi izotopların araştırılması ve üretimi için kullanılan bir tesis olup, başlangıçta yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum ile çalışıyordu.

PARÇİN TESİSİ VE NÜKLEER FAALİYETLERDEKİ SORULAR

Tahran’ın güneydoğusunda bulunan Parçin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın raporlarına göre İran’ın nükleer programının potansiyel askeri boyutlarının sorgulandığı bir bölgedir. İran, burada herhangi bir nükleer faaliyet olduğu iddialarını reddediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 2015’teki ziyareti, bu tesisle ilgili endişeleri gidermedi ve İran’a dair sorular yanıtsız kaldı. Parçin’de Mayıs 2022’de gerçekleşen bir patlama sonucunda bir mühendis hayatını kaybederken, bir diğeri de yaralandı. Bu durum, tesisle ilgili soru işaretlerini daha da artırdı.