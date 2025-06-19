İsrail-İran Saldırıları Gerilimi Artırdı

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM YÜKSELİYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar Orta Doğu’daki gerginliği artırmaya devam ediyor. Çatışmaların 7. gününde, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları durmaksızın sürüyor. “Kanal 13” televizyonu üzerinden yayımlanan bir programda Eyal Berkovitch adlı gazeteci, Türkiye’yi hedef alan ifadeleriyle dikkat çekti. Berkovitch, İsrail’in son dönemdeki saldırılarını bir futbol turnuvasasına benzeterek, “Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran’ı yendik.” diyerek finalde Türkiye’nin olduğunu vurguladı.

EYA BERKOVİTCH’İN SÖZLERİNE TEPKİLER YAĞDI

Bu sözler, Türkiye açısından açık bir tehdit ve provokasyon olarak değerlendirildi ve sosyal medyada tepkilere yol açtı. Eyal Berkovitch’in söylemlerine karşı Türk halkının tepkisi oldukça büyük oldu. Dünkü açıklamalarının ardından, Berkovitch bugün bir başka televizyon programına konuk oldu ve Türkiye’den gelen tepkilere yönelik geri adım attı. Gazeteci, “Bu sadece bir şakaydı, Türkiye dedim. Mısır da diyebilirdim. Başka bir ülke de diyebilirdim. Öylesine Türkiye çıktı ağzımdan. Binlerce tehdit mesajı aldım.” diyerek sözlerini savunmaya çalıştı.