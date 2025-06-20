İsrail, İran Saldırılarına Yanıt Veriyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR DEVA EDİYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı ve “Yükselen Aslan” adını verdiği operasyon, İran’ın “Gerçek Vaat” adıyla gerçekleştirdiği misilleme saldırılarıyla 8. gününe ulaştı. Bu süreçte, Israil’in saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 227 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İran, insansız hava araçları (İHA) ile birlikte yüzlerce balistik ve hipersonik füzeyi fırlatarak, Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’yı hedef aldı. İsrail’in hava savunma sistemlerini aşmayı başaran İran füzeleri sonucunda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaralı sayısının da 500’ü geçtiği belirtildi.

TAHRAN’DA PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Savaşın 8. gününde, Tahran sokaklarında protestolar giderek artış gösteriyor. Binlerce İranlı, başkentte bir araya gelerek İsrail ve ABD’ye yönelik tepkilerini açıkça ifade ediyor. Protestocular, cadde ve meydanlarda serilen ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğneme eyleminde bulundu. Bu sembolik hareket, İran halkının rejime destek verdiğine dair bir mesaj olarak değerlendirilirken, ABD’nin İsrail’e sunduğu desteğe karşı duyulan tepkiyi de gözler önüne seriyor.