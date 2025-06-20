İsrail-İran Savaşı 7. Günüde

İSRAİL’İN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın yanıt olarak “Gerçek Vaat 3” adını verdiği misillemesiyle başlayan çatışma, 7. gününe ulaşmış durumda. Durum, iki ülke arasındaki askeri gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

ABD VE ALMANYA’DAN DESTEK GELDİ

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Almanya’nın İsrail ordusuna destek vermek amacıyla gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye indiğini duyurdu. Ancak, bu ekipmanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Washington ve Berlin’den şimdiye kadar bu destekle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.