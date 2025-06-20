Haberler

İsrail-İran Savaşı 7. Günüde

İSRAİL’İN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın yanıt olarak “Gerçek Vaat 3” adını verdiği misillemesiyle başlayan çatışma, 7. gününe ulaşmış durumda. Durum, iki ülke arasındaki askeri gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

ABD VE ALMANYA’DAN DESTEK GELDİ

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Almanya’nın İsrail ordusuna destek vermek amacıyla gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye indiğini duyurdu. Ancak, bu ekipmanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Washington ve Berlin’den şimdiye kadar bu destekle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Selime Şinas Hayatını Kaybetti

Karasu'da çöp atmak için karşıya geçmeye çalışan Selime Şinas, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü teslim oldu.
Haberler

Yunan Unsurlarınca İtilen Göçmenler Kurtarıldı

Datça açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtararak, Muğla İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.