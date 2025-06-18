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İsrail-İran Savaşı Altıncı Güne Girdi

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA 6. GÜN

İsrail’in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyonda ve İran’ın verdiği misilleme ile gelişen savaşta 6. gün dolmuş durumda. İran’ın balistik ve hipersonik füze saldırılarındaki artış, İsrail’de en az 24 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Saldırılar sonucu yaşanan panik, İsrail kabine üyelerinin tutumlarına da yansıdı.

KABİNE İÇİNDE TARTIŞMA

İsrail kabinesinde yer alan iki bakan, kameralar önünde ciddi bir tartışma yaşadı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Savunma Bakanı Amir Bar-Lev’e, “İran’ı neden provoke ettin?” diye sordu. Bunun üzerine Bar-Lev, “İran’ın füze kapasitesinin bu kadar güçlü olduğunu fark etmedik” yanıtını verdi. Gazetecilerin ve güvenliklerin önünde meydana gelen bu tartışmada, zaman zaman tansiyon yükseldi.

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