İsrail-Iran Savaşı Devam Ediyor, Rahatsız Edici

İsrail ile İran Arasındaki Savaşın Dördüncü Gününde Gerginlik Arttı

İRAN VE İSRAİL’DEN KARŞILIKLI SALDIRILAR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, Tahran, Tebriz ve İsfahan’a F-35 savaş uçaklarıyla hava saldırıları yaparken, İran ise Tel Aviv, Yafa ve Bat Yam kentlerini dron ve balistik füzelerle hedef alarak yanıt veriyor. İki ülke de karşılıklı olarak petrol rafinelerini vuruyor ve bu süreçte çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Ancak, savaşın patlak vermesine yol açan İran’ın nükleer tesisleri hâlâ yerinde duruyor.

FORDO TESİSİ, İSRAİL’İN HEDEFİNDE

Özellikle Tahran’ın güneyinde, Kum kenti yakınlarında inşa edilen Fordo Uranyum Zenginleştirme Tesisi, İsrail için önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Axios haber sitesinin incelemesine göre, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başarılı olması, Fordo tesisinin imhasına bağlı. Ancak İsrail’in elinde, bu derinlikteki bir tesisi yok edebilecek kapasitede mühimmat ya da ağır bombardıman uçağı bulunmuyor. Bu tür bir operasyonu gerçekleştirebilecek tek uçakların, yalnızca ABD’ye ait B52 tipi bombardıman uçakları olduğu ifade ediliyor.

ABD MÜDAHALESİ GEREKEN BİR KONULU

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fordo’nun yok edilmesinin operasyonun tamamlanması adına kilit önemde olduğunu belirtti. İsrailli üst düzey bir yetkili, El Arabiya’ya yaptığı açıklamada, “Fordo’yu vuramazsak tüm operasyon boşa gider” diyerek ABD müdahalesinin gerekli olduğunu kabul etti. İsrail, Fordo’nun imhası için ABD’den doğrudan yardım talep etse de Washington yönetimi net bir tutum sergilememiş durumda. Axios’a konuşan bazı kaynaklar, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir Amerikan katılımını ima ettiğini, ancak Beyaz Saray’ın bu beyanı hızla yalanladığını aktardı. Trump yönetiminin şu anda yalnızca savunma amaçlı destek sağladığı belirtiliyor.

FORDO TESİSİNİN TARİHÇESİ

2009 yılında varlığı ortaya çıkan Fordo tesisi, uluslararası kamuoyunda İran’ın nükleer silah edinme niyetlerine yönelik endişeleri artırmıştı. 2015 yılında İran, ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkelerle yapılan nükleer anlaşma çerçevesinde tesisteki faaliyetlerini durdurmayı kabul etti. Ancak Trump’ın 2018 yılında anlaşmadan çekilmesi sonrası İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarını yeniden başlattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 2025 tarihli raporuna göre İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu belirtiliyor. Bu oranın yüzde 90’a çıkarılması durumunda İran, altı nükleer bomba üretebilecek kapasiteye erişebiliyor. Uzmanlar, bu düzeyde zenginleştirilmiş uranyuma sahip olan ve nükleer silah bulundurmayan tek ülkenin İran olduğunu ifade ediyor.