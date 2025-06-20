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İsrail-İran Savaşı, Enerji Fiyatlarını Etkiledi

ENERJİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, enerji fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor. İsrail’in İran’ın enerji sahalarını hedef alması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma korkusu, savaşın gidişatının ekonomik etkilerini tüm dünyada hissettirmesine yol açıyor. Bu durum, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının artışına da neden oluyor.

AKARYAKIT ZAMLARI YOLDA

Bu gece yarısı, Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde, benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş ekleme yapılması planlanıyor. Yapılacak bu zamlarla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 54 lira 55 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 51 lira 48 kuruş seviyesine ulaşacak.

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