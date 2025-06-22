İsrail-İran Savaşı’nın 10’uncu Gününde Saldırılar Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ABD’NİN MÜDAHALESİ

İsrail ile İran arasındaki çatışma 10. gününe ulaşırken, ABD ilk kez savaşa resmi olarak ve fiilen katıldı. ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırının detaylarını ABD Başkanı Donald Trump bizzat açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” şeklinde paylaşım yaptı. Ayrıca, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” sözlerini de ekledi. Trump, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık” diyerek, bu operasyonun dünyada başka hiçbir ordu tarafından gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Açıklamasını “Şimdi barış zamanı” şeklinde sonlandırdı.

İRAN’DAN MISİLLEME GELDİ

Saldırıda, İran’ın yer altındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silah olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak biliniyor. ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından, iran ordusu İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv şehirlerini 30 füzeyle hedef aldı ve bu saldırıda ilk kez Hayfer balistik füzelerini kullandı. Bölgeden gelen görüntüler, Tel Aviv’in büyük zarar gördüğünü gösteriyor. İran’ın misilleme saldırısında ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD’nin saldırısının “incelenmesi ve kınanması” gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’nden acil oturum talep etti. İravani, “ABD’nin İran’a saldırısı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit” dedi.

İRAN’DAN YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD, İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’ni, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını ağır bir şekilde ihlal etmiştir” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “İran’ın BM Sözleşmesi kapsamında egemenliğini, halkını ve çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu” dile getirdi. The New York Times’ın, ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, İran’ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçakları Missouri eyaletindeki hava üssünden kalktı ve 37 saatlik direkt bir uçuşla operasyonu gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail Havalimanları İdaresi, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğuna dikkat çekti. ABD’nin yaptırımlarıyla ilgili olarak, saldırının uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği görüşü ön plana çıkıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin İran üzerindeki saldırılarından derin endişe duyduğunu belirtti. Saldırının gergin durumu daha da tırmandırabileceğini vurgulayan Guterres, “Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’a teşekkür ederek, “ABD’nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek” şeklinde yorumda bulundu. Netanyahu, “Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir” dedi. Trump’ın İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırılarının ardından, İranlı yetkililer Fordo’da nükleer sızıntının olmadığını ifade etti. Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, tesise zarar verildiğini belirtti ancak çevresinde nükleer sızıntı bulunmadığını kaydetti.