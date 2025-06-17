İsrail-Iran Savaşı Orta Doğu’yu Etkiliyor

İSRAİL-İRAN SAVAŞI ORTA DOĞU’YU ETKİLİYOR

İsrail ile İran arasında 5 gündür süren çatışmalar Orta Doğu’da ciddi bir gerilim yaratıyor. Bu süreçte Rusya da Ukrayna’ya yönelik yoğun saldırılar düzenliyor ve bu şekilde savaşın başından beri en kanlı operasyonlarından birini gerçekleştiriyor.

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA YAPTIĞI SALDIRI

Rus ordusu, 440’tan fazla İHA ve 32 füzeyle Ukrayna’nın Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya kentlerini hedef aldı. Saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 75 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusların gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıları doğruladı.

ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMALAR

Zelenskiy, “Kiev’e yapılan en korkunç saldırılardan biri oldu” ifadesini kullanarak, Kiev’in 8 farklı semtinde ciddi hasar meydana geldiğini belirtti. Enkaz altındaki insanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, Odessa’da da arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı. Mevcut verilere göre, saldırılarda can kaybının 15’e ve yaralı sayısının 75’e ulaştığını kaydetti.

RUSYA’YA TEPKİLER

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıları “terör saldırısı” olarak değerlendirerek, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bunu sadece savaşı sürdürebildiği için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Bu dünyada güçlü olanların buna göz yumması kötü.” dedi.