İsrail-İran Savaşında ABD Müdahalesi

İSRAİL-İRAN SAVAŞININ ONUNCU GÜNÜ

İsrail ile İran arasındaki savaşın onuncu gününde beklenen gelişme yaşandı. ABD, Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri 30 Tomahawk füzesiyle hedef aldı. Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın temel nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok olduğunu duyurdu. Trump, “Sizlere bu gece bildirebilirim ki, saldırılar muhteşem bir askeri başarıydı. İran’ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen ve eksiksiz bir şekilde yok edildi” şeklinde açıklama yaptı.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

ABD’nin nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından bu tesislerin durumu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), yapılan saldırıların ardından Fordo dahil nükleer tesislerin dışındaki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını iletti. Ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Fordo dahil İran’daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

GELECEK DEĞERLENDİRMELER

Açıklamada, İran’daki durum hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldıkça, UAEA tarafından daha ileri değerlendirmeler yapılacağı kaydedildi.