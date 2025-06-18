İsrail-İran Savaşında Gerilim Artıyor

İsrail-İran Savaşı’nda çatışmaların şiddeti giderek artarken, ABD’nin bu savaşa müdahil olup olmayacağı tüm dünyada en çok merak edilen konu haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ı vurup vuramayacağımızı söyleyemem” açıklaması ise bu konuda endişeleri artırdı. Trump’ın açıklamalarının hemen ardından dikkate değer bir gelişme yaşandı. ABD’nin 3. uçak gemisinin İsrail’e doğru yola çıktığı öğrenildi. Bu uçak gemisinin İsrail’e yakın bir noktaya konuşlandırılacağı belirtildi.

UZMANLARIN YORUMU

Saldırı gemisi olarak bilinen bu gemi için uzmanlar “yüzen ordu” ifade etmesini kullanıyor. Uçak gemisinin içinde F-18’ler, lojistik uçaklar ve helikopterler bulunuyor. Ayrıca ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını da güçlendiriyor. ABD medyasının ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, ABD ordusunun Orta Doğu’ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve mevcut savaş uçaklarının görev sürelerini uzatacağı aktarıldı. Haberde, konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olacağı ifade edildi. Yetkililer, bu konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtiyor.

NİMITZ’İN HAREKETİ

ABD Donanması’na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun, İsrail ile İran arasındaki artan gerilimi dikkate alarak Orta Doğu’ya doğru hareket ettiği bildirildi. Nimitz’in bölgeye zamanında ulaşması için daha önce planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Trump, “İran’ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem. Netanyahu’ya ‘Devam et’ dedim. Sabrımız çoktan bitti. Hamaney’e iyi şanslar. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak. İran pazarlık yapmak istiyor. İran’ın çok problemi var. Ellerini uzattılar. Hiçbir şey için geç değil. Tamamen savunmasızlar. Hava savunma sistemleri yok. Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst düzey komuta kademesine de yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanının bu saldırılarda hayatını kaybettiği, toplam sivil kaybın ise 224 olduğu belirtildi. İran ordusunun İsrail’e yanıt olarak balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.