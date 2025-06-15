İsrail-İran Savaşında Üçüncü Gün: 2 Mossad Ajanı Yakalandı!

İSRAİL VE İRAN’IN TEKRAR EDEN ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a karşı başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu, İran’ın misillemesiyle birlikte üçüncü gününde sürüyor. İsrail’in saldırıları sonucunda, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, 320’den fazla kişi de yaralandı. İran, “Gerçek Vaat 3” adını verdiği karşı saldırıda drone’lar ve yüzlerce balistik füzeyle karşılık verdi. Saldırılar sırasında Tel Aviv’de patlamalar yaşandı. Bat Yam kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, Bat Yam ve Rehovot’ta da çok sayıda yaralı bulunduğu bildirildi. Bazı füzelerin, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden olduğu belirtildi.

TAHRAN’DA YENİ PATLAMALAR YAŞANDI

İsrail ordusunun açıklamalarının ardından, İran’ın başkenti Tahran’dan tekrar patlama sesleri geldiği bildirildi. Tahran’daki hava savunma sistemleri, saldırılara karşılık verdi. Dumanların yükseldiği bazı bölgelerde sivillerin korunması amacıyla cami, okul ve sürekli açık kalacak metrolara sığınmaları önerildi.

İSRAİL ASKERİ HEDEFLERİ AÇIKLADI

İsrail askeri yetkili, dün akşam Tahran’da vurulan yaklaşık 80 hedef olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, İran’a ait askeri ve nükleer operasyonlarla bağlantılı iki yakıt tesisi hedef alındığı belirtiliyor. Yetkili, “İsrail’in İran’da vurması gereken çok sayıda hedef var” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Yaklaşık 50 savaş uçağının Tahran’ın nükleer tesislerini vurduğu, 720’den fazla İran askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi.

İRAN’DAN YENİ TEHDİTLER GELİYOR

İran Devrim Muhafızları, İsrail saldırılarının devam etmesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulundu. IRNA’nın aktardığına göre, saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun siviller olduğunu belirtildi. İran, ayrıca İsrail istihbarat ajansı Mossad’a mensup iki üyenin gözaltına alındığını açıkladı. Bu ajans üyelerinin patlayıcı ve elektronik cihazlar hazırlarken yakalandığı ifade edildi.

SON DURUM VE TAHMİNLER

İsrail’in, İran’ın Savunma Bakanlığına bağlı merkezlere yönelik saldırılar düzenlediği ve bu saldırılar sırasında bir aracın kamerasına saldırı anının yansıdığı bildirildi. Ancak, İsrail’in Hayfa’daki boru hatları ve iletim hatları zarar gördü, ama yaralanma ya da ölüm yaşanmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in saldırılarının ABD’nin desteği olmadan asla gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Bu devam eden çatışmalar, tarafların karşılıklı olarak üst üste düzenledikleri saldırılar sonucu daha da derinleşiyor ve bölgede gerginliğin artmasına neden oluyor.