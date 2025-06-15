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İsrail, İran Talimatıyla İki Vatandaşını Gözaltına Aldı

İSRAİL VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

İsrail, iki vatandaşını İran’ın direktifleriyle ‘güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları’ iddiaları nedeniyle gözaltına aldı. Bu durum, Tahran’ın yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleşti. Gözaltına alınan iki kişi hakkında soruşturma, İsrail’in iç istihbarat örgütü Şin-Bet ile polis tarafından sürdürülüyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE YASAKLAMALAR

Soruşturmanın detaylarına dair bilgi verilmemesi amacıyla yayın yasağı getirildi. Bu nedenle, olayla ilgili başka bilgilere ulaşım oldukça kısıtlı durumda. Olayın gelişmeleri ve soruşturmanın sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanabiliyor.

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