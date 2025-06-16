İsrail, İran Tehdidine Karşı Kararlıdır

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN İRAN’A YENİ AÇIKLAMALAR

İran’a yönelik saldırılar devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump’ın “Savaşa müdahil değiliz” sözlerine karşıt olarak, ABD’nin kendilerine destek sağladığını vurguladı. Netanyahu, “Füze tehdidi varoluşsal bir durumdur ve ben bunu ortadan kaldırmaya kararlıyım. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve bize sağladığı yardımı takdir ediyorum.” şeklinde konuştu.

İRAN’IN NÜKLEER TEHDİDLERİNE YANIT

Netanyahu, “Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz ve bu büyük değişimlere yol açabilir. Fordow nükleer tesisinden kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz. 10 nükleer bilim insanını hedef aldık, İsrail’in eli daha fazlasına ulaşacak.” dedi. Bunun yanı sıra, “İran, Amerika’ya ulaşabilecek balistik füzeler geliştiriyor. İran, beni ve Başkan Trump’ı öldürmeye çalıştı.” ifadesinde bulundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Öte yandan Trump, İsrail ve İran arasındaki çatışma hakkında ABC News’e yaptığı açıklamada, ABD’nin şu anda müdahil olmadığını belirtti. ABC News’ten Rachel Scott’a konuşan Trump, “Ancak müdahil olmamız mümkün.” şeklinde ekledi.