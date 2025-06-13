İsrail, İran Tesislerine Saldırdı!

İSRAİL’İN OPERASYONU VE HEDEFLERİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran, Natanz, Arak ve diğer bölgelerdeki nükleer tesisler, balistik füze üsleri ve askeri karargâhları hedef alıyor. İran devlet medyası, Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisinin ciddi hasar gördüğünü aktarıyor. Operasyon sırasında, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ile Mohammad Mehdi Tehranchi’nin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz’da radyasyon seviyesinde bir artış olmadığını, fakat tesisin hasar gördüğünü bildirdi. Bu durum, uluslararası kamuoyunda önemli bir tepkiye neden oldu.

DÜNYA BASININDAN TEPKİ

Orta Doğu’nun önemli gazetelerinden olan Katar merkezli Al Jazeera, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıyı manşetine taşıdı ve gelişmeleri canlı olarak aktardı. Al Jazeera, durumu “İsrail, İran’ın askeri ve nükleer tesislerine ‘büyük bir saldırı’ başlattı.” şeklinde duyurdu. Lübnan merkezli Al Mayadeen gazetesi de bu olaya geniş yer verdi. Al Mayadeen, saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın yorumlarına ve İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin öldürüldüğü bilgisine de yer verdi.