İsrail, İran Üzerine Saldırılar Düzenledi

İSRAİL’DEN İRAN’A OPERASYON “YÜKSELEN ASLAN”

İsrail ordusu, 13 Haziran 2025 sabahı İran’ın nükleer programını hedef alan “Yükselen Aslan” operasyonunu başlattığını açıkladı. Bu operasyon, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından 200 savaş jetinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saldırılar, İran’ın Natanz nükleer tesisini, balistik füze üslerini ve askeri karargâhlarını vurdu. İran devlet medyası, Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisinde önemli hasar meydana geldiğini doğruladı.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu “İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmak için hayati bir adım” olarak değerlendirerek, “Natanz’daki ana zenginleştirme tesisini ve İran’ın nükleer silah programında çalışan önde gelen bilim insanlarını hedef aldık. Bu operasyon, gerektiği kadar devam edecek,” dedi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ile Mohammad Mehdi Tehranchi’nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD’DEN İSRAİL’E DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı önceden bildiklerini belirterek, “İran misilleme yaparsa İsrail’i koruyacağız,” dedi. ABD’nin Ürdün’e F-15 filosu konuşlandırdığı ve İsrail’in Demir Kubbe sistemine ek savunma füzeleri sağladığı aktarıldı. Ancak ABD’nin doğrudan operasyona katılmadığı vurgulandı. Suriye, İsrail’in Iran’a yönelik saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

SURİYE’NİN CEVABI

Suriye, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından sonra saat 15.00’a kadar hava sahasını kapattığını açıkladı. İran basını, İsrail’in Natanz Nükleer Tesisi’ne bir saldırı daha düzenlediğini bildirdi. Tesisin önceki gecede de hedef alındığı ve Netanyahu’nun İran’ın nükleer bilim insanlarını vurmayı amaçladığını aktardığı belirtildi. İsrail ordusu, İran’ın insansız hava aracına (İHA) yönelik saldırısını sürdürdüğünü kaydetti.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a nükleer anlaşma için birçok kez fırsat tanıdıklarını ifade ederek, Tahran yönetiminin buna rağmen anlaşmayı tamamlayamadığını söyledi. Anlaşmanın yapılmaması durumunda İran’ın olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını belirten Trump, İsrail’in “çok daha acımasızca saldıracağını” vurguladı. Trump, bazı İranlı yetkililerin cesurca konuştuğunu, ancak “Şimdi hepsi ölü. Durum daha kötüye gitmeye devam edecek” mesajını iletti.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN YANIT

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılar sonrası yaptıkları açıklamada, “Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı. Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN BM’YE ACİL TOPLANTI TEPKİSİ

İran, İsrail’in saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler’e mektup göndererek, Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yazdığı mektupta, İsrail’in saldırısının “savaş ilanı” anlamına geldiği vurgulandı.

TEL AVİV’DE GÜVENLİK ALARMI

İsrail’de İran’ın misilleme saldırısı olabileceği endişesiyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar iptal edildi. Havalimanındaki uçaklar, hasar almamaları için başka ülkelere gönderilirken, yolcular Ben Gurion’dan ayrıldı.

MUHACİRLERİN DURUMU

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’daki “3. EİT Sağlık Turizmi Konferansı ve Fuarları” etkinliğine katılan KKTC heyetinin, İsrail saldırıları nedeniyle ülkelerine dönemediği belirtildi. Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edilen heyetin güvende olduğu açıklandı.

İRAN’DAKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN DURUMU

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey yetkililerin yerine atamalar yaptı. Hamaney, komutanların yerine yeni tayinlerle birlikte, bakanlık düzeyindeki değişiklikleri de gerçekleştirdi.

ALMANYA’DAN GÜVENLİK TOPLANTISI

Almanya’da Federal Güvenlik Kabinesi, İsrail’in saldırıları sonrası sabahın erken saatlerinde acil toplantı yaptı. Toplantıda Almanya’daki vatandaşların korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

HAZIRLIKLAR VE ALARMLAR

İsrail ordu radyosundan gelen bilgiye göre, ülke genelinde muhtemel saldırılara karşı alarmlar devreye girdi. Tüm eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildi.

TRUMP’IN UYARILARI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’in saldırısına dair ülkesinin dahil olmadığını belirtti. Rubio, “İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır,” dedi.

İRAN, ABD İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ DONDURDU

İran, İsrail’in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu bildirdi. İran, 15 Haziran’da Umman’da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacaklarını duyurdu.

PETROL FİYATLARINDA ARTIRIM

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin tırmanması, petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı 76,3 dolara kadar çıkarken, altın fiyatları da rekor seviyelere ulaştı.

İNGİLTERE’DEN ÇAĞRI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tüm taraflara geri adım atma ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Starmer, bölgedeki istikrarın öncelik olması gerektiğini söyledi.

NATO’DAN İTİDALLİ DAVRANMA ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, her iki tarafın gerginliğin azaltılması üzerinde durması gerektiğini ifade etti. Rutte, ABD’nin de bu konuda çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

İRAN’DAN ULUSLARARASI HUKUKA YANIT

İran Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve bu konuda İran’ın misilleme hakkına sahip olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD’nin bu olayda sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN KINAMA

Suudi Arabistan, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

IRAQ HAVA SAHASINI KAPATTI

Irak, gelen giden tüm uçuşlara yönelik önlemler kapsamında hava sahasını kapattığını açıkladı.

IAEA’NIN AÇIKLAMASI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İsrail’in hedef aldığı Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon artışı tespit edilmediğini duyurdu.

MEYDAN OKUMALARA CEVAP

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail’i yıldızlar üstüne takip ettiklerini belirten Ali Hamaney, düşmana karşılık verme kararlılıklarını vurguladı. Hamaney, “Düşmanın