İsrail, İsfahan’ı Hedef Aldı, Hasar Var

İSRAİL ORDUSU’NDAN İSFANHAN NÜKLEER TESİSİNE SALDIRI

İsrail ordusu, hedef aldığı İsfahan nükleer tesisinin görüntülerini paylaştı ve bu görüntülerde tesisin bir kısmının hasar gördüğü tespit edildi. 13 Haziran’dan bu yana İran’a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, İsfahan nükleer tesisine hava saldırısı gerçekleştirdi.

SALDIRININ DETAYLARI VE AÇIKLAMA

İsrail Ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde tesisin bir kısmındaki hasar dikkat çekiyor. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “İsfahan’daki nükleer tesis, nükleer silah üretme yolunda uranyum zenginleştirme aşamasından sonraki kademe olan uranyumu dönüştürmek için kullanılıyor. Hava Kuvvetleri santrifüj üretmek için kullanılan binalarla birlikte merkezi tesisi vurdu. İran nükleer projesini vurmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırıların başlangıcından bu yana, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve birçok bilim kuruluşu, nükleer tesislere yönelik saldırı düzenlenmemesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Bu durum, nükleer güvenlik bağlamında önemli bir endişe yaratıyor.