İsrail ‘ışınlı’ silahını tanıttı

İsrail’e bağlı Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), yeni elektronik savaş sistemlerini tüm dünyaya duyurdu.

“Scorpius” silah ailesi olarak bilinen sistem, insansız hava araçlarını, gemileri, radar sistemlerini veya diğer füzeleri etkisiz hale getirmek için füzeler yerine, elektromanyetik spektrumlara müdahale eden ışınlar gönderiyor. Böylece düşmanların elektronik sensörleri, navigasyonu, radarı ve diğer elektronik faaliyetleri bozuluyor. IAI’nin Pazarlama Başkan Yardımcısı Gideon Fustick, “Forbes”a yaptığı açıklamada, sistemi “devrim” olarak nitelendirdi. Fustick, “Biz buna ‘yumuşak koruma’ diyoruz. Füze atmayan bir saldırı silahıdır. Düşman sistemlerine müdahalede ve devre dışı bırakmada çok etkili. Önemli ölçüde daha yüksek alıcı hassasiyeti ve iletim gücü ile sistem, farklı türlerdeki birden fazla tehdidi aynı anda ve geçmişte olduğundan daha uzak mesafelerden algılayıp etkisiz hale getirebilir” dedi.