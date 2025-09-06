İsrail Kanser İlaçlarını Engelliyor! Gazze’de İlaç Yok

İLAÇ SIKINTISI BÜYÜYOR

İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’de ilaç sıkıntısı giderek artıyor. Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Balah’ta kanser hastalarının kemoterapi seansları duruyor. Yaralılar ve hastalar ihtiyaç duyduğu özel ilaçlardan yoksun kalıyor. Deyr el-Balah’ta bir eczane işleten Sami Şahin, haftalardır temin edilemeyen onlarca hayati ilaç bulunduğunu aktarıyor. Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran da bu durumun ciddiyetine vurgu yaparak, “İlaç krizinin çözülmemesi halinde çok sayıda hastanın hayatını kaybetme riski var,” diyor.

İLAÇ EKSİKLİĞİNDEN KAYBEDİLEN HAYATLAR

Gazze’de toplam 300 bin kronik hastanın ilaç sıkıntısı nedeniyle tehdit altında olduğu kaydediliyor. Bu hastalardan 6 bin 758’i ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Böbrek hastalarının yüzde 41’i tedavi yetersizliğinden, yüzde 52’si ise kronik hastalıkları için gerekli ilaç yetersizliğinden yaşamını yitirdi. Aynı nedenler dolayısıyla bin kalp hastası da hayatta kalamadı. Bölgedeki 16 bin kalp hastasından bazıları ise tedavi için dışarıda bekliyor. Hastalardan 633’ü Gazze Şeridi dışında tedavi için onay beklerken yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra bölgede 71 bin 338 hepatit vakası ile yaklaşık 167 bin kronik ishal vakası görüldüğü ifade ediliyor. Yıl başından bu yana bin 116 menenjit vakası yaşandığı bildirilmekte.