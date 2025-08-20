İsrail Kara Harekâtı İçin Hazırlanıyor

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR

İsrail ordusu, Gazze şehrine yönelik planlı kara harekatının hazırlıklarına başladığını ve şehrin dış bölgelerinin kontrol altında tutulduğunu bildirdi. Ordu sözcüsü, birliklerin Zeytun ve Cebeliye bölgelerinde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayın başında İsrail Güvenlik Kabinesi’nde onaylanan Gazze işgal planı, Salı günü de İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından onaylandı. Planın haftasonuna kadar İsrail kabinesi tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

REZERV ASKERLERİN GÖREVE ÇAĞRILMASI

İsrail, mevcut askeri personeli operasyona kaydırmak amacıyla Eylül ayının başında 60 bin yedek askeri göreve çağıracak. Gazze’deki yüzbinlerce Filistinli’ye bölgeyi terk etmeleri emri verilerek, Gazze Şeridi’nin güneyine yönlendirilmeleri planlanıyor. Binyamin Netanyahu hükümetinin planına, İsrail’in müttefiklerinden de tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu planın “iki halk için de felaketle sonuçlanabilecek” olduğunu uyarısını yaptı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TEPKİLER

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, “yerinden edilmelerin ve çatışmaların daha da artmasının, Gazze’nin halihazırda felaketi yaşayan 2,1 milyonluk nüfusunu daha da zora sokacağını” vurguladı. İsrail ordu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Hamas’a verdikleri zararı daha da derinleştireceklerini” belitti ve “Yer üstü ve yeraltındaki terör altyapısını yok ederek, halkın Hamas’a olan bağımlılığını koparacağız” dedi.

FİLİSTİNLİLER VE REHİNELER ÜZERİNE ETKİLER

Cebeliye mahallesinde bir, Zeytun mahallesinde ise iki birliğin görev yaptığını belirten Efrin, burada yakın zamanda silah dolu bir tünel bulduklarını da ekledi. Ayrıca, “Sivillere verilen zararın minimuma indirilmesi için” Gazze’deki nüfusa tahliye emri verdiklerini ifade etti. Gazze’deki Hamas yönetimindeki Sivil Savuma dairesinin sözcüsü Mahmoud Bassal, AFP’ye yaptığı açıklamada Zeytun ve Sabra mahallelerindeki durumun “çok tehlikeli ve dayanılamaz” olduğunu söyledi.

SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İsrail hükümeti, geçen ay Hamas ile yapılan dolaylı ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, tüm Gazze Şeridi’ni işgal etmeyi hedeflediğini belirtmişti. Hamas ise Mısır ve Katar’ın önerdiği son ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı, ancak İsrailli yetkililer “tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılması” koşulunu yeniledi. Çarşamba günü meydana gelen saldırılarda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında, Gazze’deki Şati mülteci kampında yaşayan üçü çocuk beş kişilik bir aile de bulunuyor.

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ GERİLİM

Hamas, elinde 50 İsrailli rehine bulunduğunu ve bunlardan 20’sinin sağ olduğu tahmin ediliyor. Rehinelerin yakınları, Gazze’ye yapılacak operasyonun hayatlarını tehlikeye atacağını belirtiyor. Geçen Pazar günü, yüzbinlerce İsrailli sokağa çıkarak hükümete Gazze savaşını durdurma ve rehineleri geri alma çağrısı yaptı. Ancak, Netanyahu hükümetinin planlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. Hamas, son ateşkes planına resmi bir yanıt vermeyen İsrail hükümetini, “bir anlaşmanın önündeki tek gerçek engel” olarak suçladı. Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmiş ve 251 kişi de rehin alınmıştı. İsrail’in başlattığı saldırılarda ise 62 binden fazla Filistinli yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, yardımların kısıtlanması nedeniyle Gazze’de ciddi bir açlık durumu yaşanıyor. Yarıya yakını çocuk olmak üzere 260’tan fazla Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.