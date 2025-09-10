Haberler

İsrail, Katar’ı Hamas Üzerinden Tehdit Etti

NETANYAHU’DAN KATAR’A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’ı Hamas üyeleri üzerinden tehdit ediyor. Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin, çünkü yapmazsanız, biz yapacağız” ifadesini kullandı. Bu tehdit, dün Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından geldi.

Olayların BENZETİLMESİ

Netanyahu, 7 Ekim 2023’teki olayları 11 Eylül saldırılarına benzeterek, “ABD’nin izlediği yaklaşımı izliyoruz” dedi. Bu bağlamda, Katar’a ve teröristlere destek veren ülkelere mesaj gönderdi. Katar’ın egemenliğini ihlal ederek gerçekleştirdikleri saldırı ile ilgili olarak gelen kınamalara da değinen Netanyahu, “İsrail’i kınadıkları için kendilerinden utanmalılar” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN TEPKİSİ

Netanyahu’nun ifadeleri, Hamas’a destek veren ülkelere karşı İsrail’in kararlılığını gösteriyor. İsrail Başbakanı’nın açıklamaları, dünya genelinde dikkat çeken bir durum olarak öne çıkıyor. Yapılan bu tehditler, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerilimin habercisi olabiliyor.

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

