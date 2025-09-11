İsrail, Katarda Toplantı Düzenledi

İSRAİL’İN SALDIRILARI DÜNYA KAMUOYUNDA TEPKİYE YOL AÇIYOR

İsrail geçtiğimiz günlerde Katar’ın başkenti Doha’da, Hamas liderlerinin bulunduğu bir toplantıyı hedef alarak bir saldırı gerçekleştirmiş ve ardından 4 farklı ülkeyi daha havadan vurmuştu. Bu şekilde 5 ülkeye birden düzenlenen saldırılar, dünya genelinde ciddi bir infial yaratıyor.

MISIR’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Lübnan’ın El Ahbar gazetesi, kaynaklarına dayanarak, Mısır’ın Amerikalılara, İsrail’in Katar’daki eylemine benzer bir şekilde Mısır topraklarındaki Hamas yetkililerine yönelik herhangi bir saldırı girişiminin “yıkıcı sonuçlar doğuracağını” açıkça ifade ettiğini bildirdi. Ayrıca Mısır’ın, Hamas dahil Gazze merkezli grupların liderlerini topraklarında barındırma ve koruma konusunda istekli olduğu belirtiliyor.