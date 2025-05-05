İsrail Koalisyon Hükümeti Boykot Kararı Aldı

ULTRA-ORTODOKS PARTİLER OYLAMALARI BOYKOT EDİYOR

İsrail’deki koalisyon hükümetinde yer alan Ultra-Ortodoks partiler Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim gören Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına yönelik herhangi bir yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle meclis oylamalarını boykot etme kararı aldı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, bu iki partinin çarşamba gününden itibaren meclis oylamalarına katılmayacağı belirtildi. Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, İsrail Meclisi’ndeki koalisyon sözcüsü Ofir Katz’a, çarşamba günü düzenlenecek genel kurul oturumunda tasarıları boykot edeceğini bildirdi.

BİRLEŞİK TEVRAT YAHUDİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Haredi haber sitesi Kikar Hashabat’a açıklama yapan Birleşik Tevrat Yahudiliği milletvekili Yaakov Asher, 27 Temmuz’da sona erecek olan yasama dönemi süresince, Yelşiva öğrencilerini askerlikten muaf tutacak yasanın geçirilmemesi durumunda partisinin hükümette bulunmayacağını duyurdu. Hükümete 2025 devlet bütçesinin geçirilmesi konusunda esneklik gösterdiklerini ileten Asher, Haredi öğrencilerinin askerlikten muaf tutulması için zaman tanıdıklarını, fakat “daha fazla beklemeyeceklerini” vurguladı. Asher, “Yasanın çarşamba günkü oturumda geçmemesi halinde böyle bir hükümette yer almakta çok büyük sorun yaşayacağız, nokta.” şeklinde konuştu.

GAZZE’DE ASKER ALIMI HAZIRLIĞI

Güvenlik kabinesinde onaylanan Gazze’deki işgalin genişletilmesi ve saldırıların artırılması planı çerçevesinde, yedek askerlerin silah altına alınması için hazırlıkların sürdüğü kaydediliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze Şeridi’ne yapılacak kapsamlı saldırılar için ordunun “Harediler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini silah altına almak üzere çalışacağını” belirtti.

İsrail’deki Ultra-ortodoks (Haredi) Şas Partisi lideri Arye Deri, 29 Ocak tarihinde, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına yönelik yasal düzenlemenin Meclis’ten geçmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu. Deri, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme için Netanyahu’ya 2 ay süre tanımıştı.

HAREDİLERİN ASKERLİK MUAFİYETİ TARTIŞMALARI

Haredilerin askerlikten muaf tutulması konusu, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından 25 Haziran’da, Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının olmadığına ve askerliğe elverişli olanların göreve alınması gerektiğine karar verilmesiyle daha çok gündeme geldi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım’da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onayladı. Ocak ayında, verilen emirler doğrultusunda askere gitmeyen Harediler’e cezai işlem uygulanacağı da duyuruldu. Ultra-Ortodoks Yahudilik mensubu Harediler, 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alırlarsa askerlikten muaf olabiliyor. İsrail yasalarına göre, 18 yaşını aşan herkesin zorunlu askerlik hizmeti yapması gerekiyor; ancak Haredilerin askerlikten muaf tutulması, yıllardır ülkede tartışılan bir konu haline geldi.