İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto Yapıldı

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla, İstanbul’da İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılara karşı bir protesto düzenlendi. Kalabalık, İstanbul Levent Metro önünde toplanarak İsrail Başkonsolosluğu’na yürüyüş gerçekleştirdi. Emniyet ekipleri, yürüyüş süresince gruba eşlik etti. Eylemciler, Büyükdere Caddesi’nde bir şeridi kapatarak ilerledi.

PROTESTODA ATILAN SLOGANLAR

Eylem sırasında “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot” ve “Nehirden denize özgür Filistin” gibi sloganlar duyuldu. Protestonun en önemli anlarından biri İsrail Başkonsolosluğu önünde yapıldı. Nimet Yallıaltın, grup adına basın açıklaması yaptı. Yallıaltın, “Siyonist işgal devleti İsrail, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım saldırılarında, açıkladığı hiçbir hedefine ulaşamadan imzaladığı ateşkes anlaşmasını bozdu ve Gazze’deki soykırıma devam edeceğini ilan etti. Dün gece, uykusundaki yüzlerce Filistinliyi katlederek yaptığı saldırı işgalci rejimin katliam üzerine kurulu karakterini bir kez daha ortaya koydu. Bu rejim, başta ABD olmak üzere dünyadaki egemen kapitalist düzenin onayı ve desteğiyle hiçbir insani hukuka aldırış etmeden 1 buçuk yıldır Filistin’de en ağır savaş suçlarını işliyor. Ancak devam eden bu vahşi saldırganlık Filistin halkının iradesini teslim alamadı ve alamayacak” dedi.

ATEŞKES AÇIKLAMALARI

Yallıaltın, İsrail’in ateşkes süresince anlaşmaya uymadığını vurguladı. “Geçici ateşkesin sürdüğü geçtiğimiz 2 ay boyunca işgal devleti anlaşmadaki hiçbir taahhüdüne uymadı ve Gazze üzerindeki ablukasına tüm şiddetiyle devam etti. İşgal rejimi bu süreçte, günlük hayatın sürmesi için gerekli yakıt, elektrik, gıda ve ilaçların Gazze’ye girişini engellemeyi sürdürdü. Açlık ve soğuk işgal devleti tarafından Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıldı” şeklinde ifade etti. Yallıaltın, “Filistin direnişi ateşkesin tüm şartlarına riayet etmesine rağmen ve anlaşmaya göre Gazze’deki işgalin bitmesi gerekirken, işgal devleti Gazze’den çekilmeyip, silah ve saldırganlıkla başaramadığı siyonist esirleri teslim almayı amaçladı ve bu süreçte ABD’nin sınırsız desteğini aldı” sözlerini dile getirdi.

Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.