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İsrail Konsolosluğu Önünde Şüpheli Tutuklandı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, saat 00.15 sıralarında Levent Talatpaşa Caddesi’ndeki İsrail Başkonsolosluğu çevresinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki A.Ş., yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açıyor. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk ediliyor ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylem yapan kişi, polis ekiplerinin “teslim ol” çağrısına bir süre direniş gösteriyor. Elindeki pompalı tüfeği bırakmayarak polislere direnmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk ediliyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin ardından özel harekat polisleri operasyon düzenleyerek, havaya ateş açarak bir kez daha “teslim ol” çağrısında bulunuyor.

ŞÜPHELİNİN TESLİM OLUŞU

Bu çağrı üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak teslim oluyor. Gözaltına alınan A.Ş., sorgulanmak üzere Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, kişinin havaya ateş açtığı alanda ve çevresinde incelemeler yapıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmuyor, ancak şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

SUÇ KAYITLARI VE YARGILAMA

Şüphelinin üzerinde pompalı tüfek, pala, üç şarjör ve dört fişek ele geçiriliyor. A.Ş.’nin “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” ve “intihara teşebbüs” suçlarından toplamda yedi suç kaydı bulunduğu tespit ediliyor. A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk ediliyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

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