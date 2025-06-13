İsrail Kritik Hedeflere Operasyon Başlattı

İsrail’in Gece Yarısı Operasyonu

İSRAİL, İRAN’A YÖNELİK OPERASYON BAŞLATTI

İsrail, devam eden tehditlerin ardından gece yarısı “Yükselen Aslan” adıyla İran’daki kritik hedeflere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. İsrail ordusu, bu operasyon kapsamında 300 farklı saldırı düzenleyerek İran’a ait nükleer tesisler ve askeri üsleri hedef aldı. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami gibi birçok önemli isim hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ TAMAMEN İMHA EDİLDİ

Saldırıların odak noktasında yer alan Natanz Nükleer Tesisi ise tamamen yok edildi. İranlı güvenlik kaynaklarına göre, bu saldırılardan sonra tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntı meydana gelmedi.