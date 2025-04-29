İsrail, Kudüs Fonu’nu kapattı

İSRAİL’İN KARARI VE YANITLAR

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kudüs Fonu ve Vakfı’nın Filistin yönetimiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılmasına karar verdi. Kudüs Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs’te faaliyet gösteren Kudüs Fonu ve Vakfı’nın kapatılması emrini verdi.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Atılan bu düşmanca adımın, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistin varlığını zayıflatmaya yönelik sistematik politikasının bir parçası olduğu” vurgulandı. Vakfın Filistin yönetimiyle bağlantılı olduğu ve onun lehine çalıştığı yönündeki iddialar ise yalanlandı. “Kudüs Fonu ve Vakfı’nın hizmetleri yalnızca sosyal, insani ve hayır amaçlı çalışmalarla sınırlıdır ve hiçbir siyasi bağlantısı yoktur. Söz konusu karar, Filistinlilerin Kudüs’te hayatta kalma ve direniş mücadelesinin temel yapı taşını oluşturan bu kurumlara yönelik açık bir savaştır.” açıklaması yapıldı.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Fonu ve Vakfı’nın kapatılması kararına karşı bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Filistinlilerin işgalcilerin eliyle kutsal şehirden zorla göç etmeye maruz kaldığı ifade edilerek, bu kararın Filistin halkına yönelik işlenen soykırım, yerinden etme, kıtlık ve ilhak suçlarının başka bir yansıması olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail’in Kudüs’te insani faaliyetler ve sosyal çalışmalar yürüten dernekleri hedef almasının, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için işlenen suçların bir uzantısı olduğu kaydedildi.

KUDÜS FONU VE VAKFI’NIN AMACI

2014 yılında Kudüs’ün geleceğini düşünen bir grup girişimci tarafından kurulan Kudüs Fonu ve Vakfı, kutsal kentin sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yapıyor. Bu vakıf, Kudüs’teki Filistinlilerin direnişini desteklemeyi, Filistin kimliğini korumayı ve çeşitli sektörlerde kalkınmayı sağlamayı hedefliyor.