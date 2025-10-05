İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndan 170 Kişiyi Sınır Dışı Ediyor

İSRAİL’DE ALIKONULAN AKTİVİSTLERİN DURUMU

İsrailli hak örgütü Adalah, Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın sınır dışı edilmesinin muhtemel olduğunu bildirdi. Küresel Sumud Filosu, İsrail’in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için 40’tan fazla tekneyle Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Ancak, bu filo, 1 Ekim’de İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde alıkonuldu. Aktivistlerin bir kısmı Türkiye’ye ulaşırken, halen alıkonulan yaklaşık 170 aktivistin sınır dışı edilmesi bekleniyor. Sınır dışı edilecek kişilerin kimlikleri, uyrukları ve gidecekleri yerler hakkında bilgi verilmedi.

AVUKAT ZİYARETİ VE CEZAEVİ DURUMU

Açıklamada, Adalah avukatlarının, Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan kişileri Ketziot Hapishanesi’nde görmek istediği ancak ziyaret taleplerinin reddedildiği belirtildi. Bunun yanı sıra, Adalah derneğinin girişimleri sayesinde cezaevine ilaç gönderilmesine izin verildiği vurgulandı. İsrail Cezaevi İdaresi, Adalah avukatlarının sadece Tunus’tan gelen ve açlık grevi yapan 11 katılımcıyla yalnızca 30 dakika boyunca toplu bir görüşme yapmasına müsaade etti.

ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Alıkonulan katılımcıların, İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı’ndan Ketziot Hapishanesi’ne götürülmeleri sırasında ve alıkonulmalarının ilk günlerinde ciddi şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıkları aktarıldı. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamında Gazze sularına yaklaşmıştı; ancak İsrail ordusu, bu filoya ait 42 gemiye el koyarak, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almış ve Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti. Küresel Sumud Filosu, tarih boyunca Gazze’ye insani yardım götürmek için topluca yola çıkan en büyük filo olma niteliği taşıyor.