İsrail, Küsve’ye Hava Saldırıları Düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bulunan Küsve bölgesine yönelik hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda İsrail’e ait savaş uçakları, Şam’ın güneyindeki Mani Dağı’na çok sayıda bombardıman gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Suriye makamlarından bu saldırılara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca, dün öğle saatlerinde İsrail’in Küsve bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SÜVEYDA’DA ÇATIŞMALAR

Süveyda bölgesinde 13 Temmuz tarihinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi grupları arasında silahlı çatışmalar patlak verdi. Bu çatışmalara müdahale eden Suriye güvenlik güçleri, olaylar sonucu pusuya düşürüldü. Artan çatışmalar, bir ateşkes ile durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri’ye bağlı Dürzi güçleri, bu ateşkesi ihlal etti.

SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILARIN ARDINDAN

İsrail ordusu, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığına yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Suriye ordusu Süveyda’dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi ailelerini yerinden etmeye ve infazlar yapmaya başladı. Dışarıdan gelen binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara destek için bölgeye yöneldi. Suriye yönetimi ise 19 Temmuz’da güvenlik güçlerini Süveyda’da yeniden konuşlandırmaya başlayarak Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.