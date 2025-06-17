İsrail’le İran Arasında Gerilim Devam Ediyor

GERİLİMİN ARTISI

İsrail’in 13 Haziran tarihinde İran’ın nükleer tesisleri ve füze üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan yüksek gerilim, İran’ın balistik ve hipersonik füzelerle yanıt vermesi üzerine iki ülke arasındaki karşılıklı atışlar 5. gününe girdi. İran, Tel Aviv, Hayfa, Kiryat Gat ve Petah Tikva gibi İsrail şehirlerine füze saldırıları düzenledi. Buna karşılık olarak İsrail, İran’ın Tahran, Tebriz, Kirmanşah ve İsfahan gibi büyük kentlerini hedef aldı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanının da aralarında bulunduğu 224 sivil hayatını kaybetti. İran ordusunun İsrail’e karşı yaptığı balistik füze saldırısında ise 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazla yaralı olduğu bildirildi. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke, İsrail’i kınadı.

SAVUNMA SİSTEMİ SIKINTISI

İsrailli askeri yetkililer, İran’dan gelen yoğun saldırılara karşı Demir Kubbe hava savunma sisteminin tam anlamıyla etkin çalışmadığını kabul etti. New York Times’ın haberine göre, yapılan analizler İran’ın yaklaşık 2 bin balistik füzeye sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, çatışmaların devam etmesi halinde Tahran’ın İsrail’e karşı misilleme yapmaya devam edebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Demir Kubbe’nin gelişmiş teknolojisine rağmen yüksek maliyetli savunma füzeleri nedeniyle cephane sıkıntısı yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Askeri analistler, sistemin şimdiye kadar İran füzelerinin yaklaşık %60’ını engelleyebildiğini, ancak saldırı yoğunluğunun artması durumunda mühimmatın yetersiz kalabileceğini belirtti.

İRAN’IN FÜZE GÜCÜ

İran, çatışmalarda çoğunlukla balistik füzeler kullanırken, sınırlı sayıda hipersonik füzeyi de aktif hale getirdiğini ifade etti. Saatte 6.125 kilometre ve daha yüksek hızlara ulaşabilen bu füzelerin, hedefe ulaşmalarıyla birlikte çevreye büyük bir şok dalgası yaydığı bildirildi. Askeri uzmanlar, İran’ın henüz gelişmiş füze sistemlerini sınırlı sayıda kullandığına dikkat çekiyor. Eski teknolojiye sahip füzelerin, İsrail’in savunma sistemini yıpratma amacı taşıdığı dile getiriliyor.

STRATEJİK FÜZE HÜRREMŞEHR

İran’ın en önemli silahlarından biri olan, halen devreye alınmamış olan Hürremşehr (diğer adıyla Hayber) balistik füzesi dikkat çekiyor. 13 metre uzunluğundaki bu gelişmiş füze, 2 bin kilometre menzil kapasitesine sahip ve İran anakarasından Romanya’ya kadar olan mesafeyi vurma yeteneğine sahip. Uzmanlar, bu füze devreye girerse bölgesel dengeleri önemli ölçüde alt üst edebileceğini söylüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i etkileyebileceklerini ima etmesinin ardından İran’ın Hürremşehr’i devreye alabileceği iddiaları gündeme geldi.