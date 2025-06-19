İsrail’le İran Savaşı Tırmanıyor

SAVAŞIN YEDİNCİ GÜNÜ

Savaş, 13 Haziran’da başlayan “Yükselen Aslan” saldırısı ile İran’ın “Gerçek Vaat” adını verdiği misilleme ile hızlanarak 7. günü geride bıraktı. İki taraf arasındaki karşılıklı saldırılar artarken, İran tekrar İsrail’i hedef aldı. İran füzeleri, Tel Aviv ve çevresindeki diğer şehirleri vurdu. Pek çok bölgede sirenler çalarken halk, can güvenliği için sığınaklara gitmeye çağrıldı.

İSRAİL’DEN ŞOK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Şu anda yaptıklarımız Ortadoğu’yu ve dünyayı değiştirecek.” diyerek durumu tedirgin eden bir açıklama yaptı. İsrail’in hava saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey 224 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. İran, Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’ya yönelik insansız hava araçları ve balistik füzelerle misilleme yaptı. “Demir Kubbe” savunma sistemini aşan füzeler nedeniyle İsrail’de en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

İRAN’DAN İNTİKAM

İsrail, sabah saatlerinde Arak Nükleer Tesisi’ni hedef alırken, İran ordusu da neredeyse tüm ülkeyi füzelerle vurdu. İran ordusu, ana hedefin “Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı” olduğunu duyurdu. Aynı zamanda Tel Aviv’deki önde gelen askeri merkezleri de hedef alan saldırılar, İsrail’in en güvenli bölgelerinin bile tehdit altında olduğunu gösterdi.

ABD’NİN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a “nükleer programını derhal durdurma” ültimatomu verdi ancak doğrudan askeri bir müdahale kararı almadı. Yetkililer, İsrail’in mevcut füze savunma kapasitesinin sadece 10 ila 12 gün daha yeteceği yönünde iddialarda bulundu. İsraiil kaynakları, bugüne kadar 400 İran füzesinin yalnızca 35’inin hedefi vurduğunu belirtti. İran saldırılarında 271 kişi yaralandı.

SENATODAN GİZLİ BRİFİNG

İsrail ve İran arasındaki gerilimin artmasının ardından, ABD Senatosu harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’in yardımcısının verdiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta içinde tüm senatörler katılımıyla gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin detayları henüz net değil, ancak gündemde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve yaşanan çatışmalar yer alacak.

İRAN’DAN ÜSLERE YÖNELİK TEHDİT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in saldırganlığına karşı meşru müdafaa haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz.” dedi. Ayrıca Erakçi, İran’ın nükleer silah elde etme niyeti olmadığını belirtti.

DİPLOMATLARIN TAHLİYESİ

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğindeki “kritik görevi olmayan” bazı diplomatların tahliyesi başladı. Yetkililer, tahliye edilenlerin sayısına dair bilgi vermedi. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, birçok ülke, özellikle Türkiye, İsrail’i kınadı.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Rusya lideri Putin, İsrail ve ABD Başkanı Trump ile İran konusunda irtibat halinde olduklarını belirtti. Putin, “İran toplumu, rejim etrafında birleşiyor.” dedi ve İran’ın nükleer çıkarlarının garanti altına alınabileceğini vurguladı.

İNTERNET KESİNTİLERİ VE SAVAŞIN SONUCU

İngiltere merkezli bir kuruluş, İran genelinde internet kesintisi yaşandığını bildirdi. İran İletişim Başkanlığı, internet erişimine geçici kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Savaşta, toplamda 224 sivil kaybı yaşanırken, İran ordusunun düzenlediği misillemelerde 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazlasının yaralandığı açıklandı. Bu durum, savaşın daha da derinleşmesine neden oluyor.