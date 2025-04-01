İsrail Lübnan’a Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının “doğrudan ve acil tehdit” oluşturan bir Hizbullah üyesini hedef aldığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişininse yaralandığını açıkladı. Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdü ve bu sefer Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef aldı.

HEDEF ALINAN ŞAHIS VE SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Kuvvetleri, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir Hizbullah üyesinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Saldırı, yakın zamanda Hamas militanlarına talimat veren ve İsrailli sivillere karşı önemli bir saldırının planlanmasına yardımcı olan bir Hizbullah üyesini hedef aldı” ifadeleri yer aldı. Hedef alınan şahsın “doğrudan ve acil tehdit oluşturduğu” vurgulandı. Ayrıca, İsrail ordusu ve Shin Bet’in, “İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceği” belirtildi.

YOĞUN KENTSEL BÖLGEDE KORKU DOLU ANLAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yoğun bir yerleşim alanını hedef alan saldırı sonrasında meydana gelen panik ve korku dolu anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.