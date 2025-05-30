İsrail, Lübnan’a Saldırılarda 2 Ölü

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRISI

Lübnan’ın güneyinde perşembe günü İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan’ın resmi Ulusal Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Nebatiye Fevke tepelerinde bulunan Ali el-Tahir ormanının girişini hedef aldı. Saldırıda motosikletiyle işe giden belediye çalışanı Mahmud Atvi hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail’in Kefr Kila köyüne açtığı ateş sonucunda bir başka kişi de yaşamını yitirdi.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN DEVAM EDEN SALDIRILAR

Gazze Şeridi’ndeki İsrail-Hamas çatışmasının tetiklediği savaşı sona erdirmek amacıyla Hizbullah ve İsrail, 27 Kasım 2024’te bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak bu anlaşmaya rağmen, Lübnan’a düzenlenen saldırılar zaman zaman devam ediyor. İsrail ordusu, bu saldırıların Hizbullah “tehditlerini” ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürüyor. Ayrıca, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, İsrail ordusu Lübnan sınırı boyunca 5 önemli noktadaki varlığını sürdürüyor. Anlaşma gereği, İsrail ordusunun 18 Şubat’ta tamamen geri çekilmesi gerekiyordu.