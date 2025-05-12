İsrail, Lübnan’a Saldırıları Sürekli İhlal Ediyor

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN TOPOĞRAFLARINI İHLAL EDİYOR

İsrail Ordusu askerlerinin tank ve zırhlı araçlarla Lübnan’ın güney bölgesine girdiği bildiriliyor. Yapılan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği ifade ediliyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait 2 tank ve 5 zırhlı araç, güneydeki Lehlah bölgesine giriş yaptı. Tank ve zırhlı araçlarla sınır hattını aşan İsrail askerlerinin, Sur kentine bağlı Alma eş-Şab beldesi yakınlarında konuşlu Lübnan ordusuna yaklaşık 100 metre kadar yaklaştığı bilgisi paylaşılıyor. İsrail askerlerinin bölgede topraktan bariyer ve çukurlar oluşturmak için iş makineleri kullandığı belirtiliyor.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği vurgulanırken, İsrail keşif uçaklarının da aynı anda bölgede uçuş yaptığı ifade ediliyor. NNA’daki haberde, İsrail ordusuna ait helikopterlerin de sınır bölgesine yakın beldelerin üzerinde uçuşlar yaptığı ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne ait bazı noktalarda siren seslerinin yükseldiği kaydediliyor. 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği görülüyor.

Sınır Hattındaki Gerginlik

Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 farklı noktada varlığını sürdürüyor. Bu durum, BM Güvenlik Konseyi’nin, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006’da başlayan çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı kabul etmesinin ardından, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor. 11 Ağustos 2006’da kabul edilen karar, iki taraf arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik önemli bir adım olmuştu.