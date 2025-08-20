İsrail, Lübnan’a Saldırmaya Devam Ediyor

İSRAİL’İN ATEŞKESİ İHLALİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İsrail, geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güney kesiminde bulunan Nabatieh bölgesindeki Ansar ve Tyre bölgesindeki el-Housh’a hava saldırıları düzenliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a gerçekleştirilen hava saldırısında “ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını” bildirdi.

İLGİLİ OLARAK CAN KAYBI VE YARALANMA SAYILARI ARTIYOR

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana, İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılarda “281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.” Bu durum, bölgedeki tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.