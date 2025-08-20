Haberler

İsrail, Lübnan’a Saldırmaya Devam Ediyor

İSRAİL’İN ATEŞKESİ İHLALİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İsrail, geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güney kesiminde bulunan Nabatieh bölgesindeki Ansar ve Tyre bölgesindeki el-Housh’a hava saldırıları düzenliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a gerçekleştirilen hava saldırısında “ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını” bildirdi.

İLGİLİ OLARAK CAN KAYBI VE YARALANMA SAYILARI ARTIYOR

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana, İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılarda “281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.” Bu durum, bölgedeki tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Haberler

Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.