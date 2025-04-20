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İsrail, Lübnan’a Saldırmaya Devam Ediyor

ATEŞKES İHLALİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son olarak, İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine toplamda 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

MAÇ DEVAM EDİYOR

Futbol sahasına yakın bir alanda gerçekleştirilen saldırılardan birinde, oyuncular bombardımana rağmen maça devam ediyor. Saldırı sonrası sahanın ilerinde yükselen dumanlar, bir seyirci tarafından görüntülendi.

RESTORANDA KAÇIŞ ANLARI

Saldırılardan bir diğeri ise orman manzaralı bir restoranın yakınında yapıldı. Saldırı sırasında, restoran müşterileri panik içinde dışarı kaçarken bazıları ise olayın görüntülerini kaydetti.

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