İsrail, Lübnan’da Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN LÜBNAN’A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bir araçta bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bilgisi veriliyor. Ülkenin resmi haber ajansı NNA’da yer alan bilgilere göre, İsrail ordusu Nebatiye kentinde hareket halindeki bir aracı hava saldırısıyla vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan açıklamada “söz konusu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını” duyurdu.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SÜREKLİ İHLALLER

İsrail, bir gün önce Lübnan’da doğudaki Suriye sınırını savaş uçaklarıyla bombaladı ve güneyde bazı konteyner evlere saldırılar düzenledi. 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu bu anlaşmayı sık sık ihlal ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan’da verdiği bilgilerde “27 Kasım’dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail’in bu süre zarfında Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını” belirtmişti.