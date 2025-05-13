İsrail, Lübnan’da Saldırıları Sürdürüyor

İSRAİL SALDIRILARINDAN HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN KİŞİLER

Lübnan’ın güney sınırında, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların bıraktığı bir patlayıcı malzemenin infilak etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitiriyor, bir kişi de yaralanıyor. Ülkenin resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, bu olay güneydeki Nebatiye vilayetinin kırsal alanında gerçekleşiyor. Patlama sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan kişiler hakkında detaylı bilgi verilmeden olayın meydana geldiği yer belirtilmiş durumda.

İHA HEDEF ALDI, ŞOFÖR KURTULDU

Haberde, İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Nebatiye’nin Şakra beldesinde bir hafif ticari aracı hedef aldığı ifade ediliyor. Ancak, roketin patlamaması şans eseri şoförün kurtulmasını sağlıyor. Ayrıca, güneydeki Sur kentine bağlı Cuyya beldesinde de İHA ile bir iş makinesinin birkaç roketle vurulduğu belirtiliyor.

Ateşkes ANLAŞMASI İHLAL EDİLİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanmış ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sıkça bu anlaşmayı ihlal ettiğine dair bilgiler mevcut. Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkes kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü, Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD bulunmaktadır. Sınır hattındaki beldelere kara saldırıları sırasında İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında belirtilen geri çekilme maddesine rağmen beş noktada hâlâ varlık gösteriyor.