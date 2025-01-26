İsrail Lübnanlı Sivillere Ateş Açtı: 11 Ölü

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde İsrail’in Lübnan vatandaşları ve askerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda, Lübnan ordusu personeli dahil olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 83 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, yaptığı resmi açıklamada Lübnan’ın güneyinde işgal altında olan bölgelerde “şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığı ve püskürtüldüğü” iddialarında bulundu. Ayrıca, Lübnan ordusu İsrail askerlerinin saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini ve bir askerin yaralandığını bildirdi.

ATEŞKES ANLAŞMASININ SÜRESİ DOLUYOR

Ateşkes anlaşması çerçevesinde belirlenen sürede, Lübnan’ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarının, sabah saatlerinden itibaren 1’i Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 45 kişinin yaralanmasına yol açtığı ifade edildi. Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024’te yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Bu anlaşmaya göre Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak’a kadar) İsrail’in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi planlanmıştı.

İSRAİL’İN İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından süreçte İsrail ordusunun, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdüğü gözlemlendi. 24 Ocak’ta İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını belirterek, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi gerçekleştiremeyeceklerini duyurdu.