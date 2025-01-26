İsrail Lübnanlılara Ateş Açtı: 11 Ölü

LUBNAN’DA İSRAİL SALDIRILARI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede İsrail’in Lübnan vatandaşları ve askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi paylaştı. Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 83 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki işgal edilen bölgelerde “şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığını ve püskürtüldüğünü” ileri sürdü. Ayrıca, Lübnan ordusu da İsrail askerlerinin saldırıları sonucunda 1 askerin hayatını kaybettiği ve 1 askerin yaralandığını söyledi.

ATEŞKES ANLAŞMASI SÜRESİ DOLUYOR

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca Lübnan’ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında, sabah saatlerinden itibaren 1’i Lübnan askeri olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Anlaşma gereği Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak’a kadar) İsrail’in işgal ettiği bölgelerden aşamalı olarak çekilmesi öngörülüyordu.

İSRAİL’İN İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi fiillerle ateşkes ihlallerine devam etti. 24 Ocak’ta İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden çekilmeleri gereken sürenin 60 günden fazla sürdüğünü belirtti ve 26 Ocak Pazar günü tam çekilmenin tamamlanamayacağını açıkladı.