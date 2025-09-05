İsrail, Macron’a Ziyaret İzni Vermedi

FRANSA’YA YENİ BİR KRİZ DOĞURDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik atılımları, İsrail yönetimini aşırı bir sinirlilik içerisine sürükledi. Tel Aviv, Paris’in bu girişimini “düşmanca tutum” olarak nitelendirerek Fransa ile diplomatik ilişkilerde yeni bir krizin fitilini ateşledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede, Macron’un İsrail’e yapacağı ziyaretin mümkün olmadığını dürüst bir şekilde ifade etti.

MACRON’A SERT UYARI

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Filistin’i tanıma çabasının Orta Doğu’daki istikrarı bozduğu iddia edildi. Açıklamada, “Paris, Filistin kararında ısrarcı oldukça Cumhurbaşkanı Macron’un İsrail ziyareti mümkün değildir” denildi. Saar, ayrıca Filistin lideri Mahmud Abbas’ı “güvenilmez ortak” olarak tanımlayarak, Filistin yönetiminin uzun süredir seçim yapmadığını ve halk desteğini kaybettiğini öne sürdü.

İSRAİL’DEN FRANSA’YA SAYGI ÇAĞRISI

İsrail, Fransa ile dostane ilişkiler kurmak istediklerini ancak bunun gerçekleşebilmesi için Paris’in İsrail’in güvenlik kaygılarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Son zamanlarda Fransa’nın, özellikle Gazze ile ilgili olarak İsrail’e karşı olumsuz adımlar attığı ifade edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Macron’un Tel Aviv’e resmi ziyaret talebi, İsrail yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildi. Netanyahu’nun, Macron’a “Filistin’i tanımaktan vazgeçmezsen seni kabul etmeyiz” koşulunu öne sürdüğü bildirildi.

KRİZİN ETKİLERİ GENİŞLEYEBİLİR

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma planı, yalnızca Paris-Tel Aviv ilişkilerini değil, aynı zamanda bütün Orta Doğu’daki dengeyi de etkileyebilir. İsrail’in bu sert tavrının, Avrupa ülkelerinin Filistin konusundaki tavırlarını da değiştirmesi bekleniyor.